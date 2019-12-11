شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو: كيف يتم ابتزاز الفتيات في اليمن والايقاع بهن عبر شبكة الأنترنت نحو طريق الرذيلة .. قصص ومشاهد صادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة كيف كانت ردود اليمنيين عقب تكريم الحكومة الشرعية للقيادي في الانتقالي شلال شائع توجيه عاجل من عيدروس الزُبيدي لقوات الحزام في عدن وأبين (صور وتفاصيل)

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