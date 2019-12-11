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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد : واعظ يقذف امرأة بحذائه بسبب كشف وجهها في مكان عام بينبع.. فيديو صادم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لواعظ يعتدي على امرأة تسير في شارع عام بينبع . وأظهر الفيديو الواعظ وهو يقف في منتصف الطريق ، ويقول أن أي امرأة تكشف وجهها ويراه الرجل فهي “زانية” -بحسب وصفه- . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : واعظ يقذف امرأة بحذائه بسبب كشف وجهها في مكان عام بينبع.. فيديو صادم ورد للتو.. إسرائيل تكشف مفاجأة مزلزلة عن ملك البحرين (صورة) عاجل وخطير جدا.. مرض قاتل ينتشر في الأردن.. وتحذيرات للسوريين من خطر الإصابة دولة كبرى تباغت الجميع وتفتح لليمنيين باب الحصول على الجنسية بشروط ميسرة ولكن بمبلغ مالي يقصم الظهر( تعرف على الشروط والمبلغ المالي للحصول على الجنسية ) ليست السعودية ولا الامارات ولا مصر..مذيعة الجزيرة "غادة عويس" تصعق حكام دولة عربية وتصرخ بقوة "انتم حثالة ..لعنة الله عليكم واحداً واحداً يا أشباه رجال" عاجل وفي غاية الاهمية..الملك سلمان يباغت كل دول التحالف والشرعية ويعلن رسميا انهاء الحرب في اليمن ووقف القتال بشكل كامل Advertisements شاهد بالصورة ..صحيفة رسمية تابعة للشرعية تصعق الجميع وترفض الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وتنشر في صفحتها الاولى اسم الرئيس الجديد ( صورة صادمة ) حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها شابة خليجية وفية وكريمة تمنح محتال ثروة هائلة بعد ان وعدها بالزواج ...شاهد النتيجة المرعبة وكيف انتقمت منه شر انتقام سيجعله يندم طوال حياته ورد للتو من بريطانيا..هذا هو الامر الذي ارعب أمير قطر شخصيا والكشف عن تفاصيل مخيفة جعلت القطريين يحبسون انفاسهم ويمسكون على قلوبهم من شدة الخوف رسالة سعودية عاجلة اثلجت صدور كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها وسببت صدمة كبيرة لقيادي إماراتي رفيع سخر من اليمنيين ووجه لهم الشتائم واللعنات هل تذكرون شلال شايع الذي وصف الرئيس هادي بأنه جبان ومذعور وتحداه العودة الى عدن..شاهد بالصورة كيف رد عليه الرئيس وصعق الجميع ( صورة صادمة ) ورد للتو ..عبد الملك الحوثي يجن جنونه وصدمة كبيرة للقيادات الحوثية بعد الاعلان رسميا عن هذا الخبر الكارثي الذي اربك حسابات ابو علي الحاكم وأشار الواعظ إلى امرأة تسير في الشارع بينما هو يتحدث ، وقال هذه المرأة التي تمشي أمامنا زانية ، ثم خلع حذائه وقذفها به ، وسمع من خلال الفيديو صراخ الفتيات وهن يوثقن المشهد .

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