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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. إسرائيل تكشف مفاجأة مزلزلة عن ملك البحرين (صورة)

كشفت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مفاجأة صادمة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.



وبحسب حساب "إسرائيل بالعربية"، فإن ملك البحرين، استضاف الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقًا، شلومو عمار، والذي أجرى زيارة إلى الدولة الخليجية الصغيرة.

وقال الحساب على "تويتر": "اختتم حاخام أورشليم القدس، شلومو عمار، زيارة للبحرين، التقى خلالها بملك البحرين ورجال دين من دول عربية".

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ورد للتو.. إسرائيل تكشف مفاجأة مزلزلة عن ملك البحرين (صورة)

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وأضاف: "شارك الحاخام في مؤتمرٍ لحوار الأديان، تلبية لدعوة من ملك البحرين، وروى الحاخام عمار (في مركز الصورة) عن انطباعاته أن سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع إسرائيل وبعلاقات حسنة معها".

وأثارت زيارة المسؤول الصهيوني إلى البحرين، حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، كون البحرين أصبحت بوابة التطبيع مع إسرائيل بموافقة سعودية.