شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير جدا.. مرض قاتل ينتشر في الأردن.. وتحذيرات للسوريين من خطر الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا.. مرض قاتل ينتشر في الأردن.. وتحذيرات للسوريين من خطر الإصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس "إتش1 إن1" المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير".





وكشفت الوزارة، في بيان، عن وجود 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، مشيرة إلى أنها "تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر"، بحسب وكالة "الأناضول".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : واعظ يقذف امرأة بحذائه بسبب كشف وجهها في مكان عام بينبع.. فيديو صادم

ورد للتو.. إسرائيل تكشف مفاجأة مزلزلة عن ملك البحرين (صورة)

عاجل وخطير جدا.. مرض قاتل ينتشر في الأردن.. وتحذيرات للسوريين من خطر الإصابة

دولة كبرى تباغت الجميع وتفتح لليمنيين باب الحصول على الجنسية بشروط ميسرة ولكن بمبلغ مالي يقصم الظهر( تعرف على الشروط والمبلغ المالي للحصول على الجنسية )

ليست السعودية ولا الامارات ولا مصر..مذيعة الجزيرة "غادة عويس" تصعق حكام دولة عربية وتصرخ بقوة "انتم حثالة ..لعنة الله عليكم واحداً واحداً يا أشباه رجال"

عاجل وفي غاية الاهمية..الملك سلمان يباغت كل دول التحالف والشرعية ويعلن رسميا انهاء الحرب في اليمن ووقف القتال بشكل كامل

شاهد بالصورة ..صحيفة رسمية تابعة للشرعية تصعق الجميع وترفض الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وتنشر في صفحتها الاولى اسم الرئيس الجديد ( صورة صادمة )

Advertisements

حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها

شابة خليجية وفية وكريمة تمنح محتال ثروة هائلة بعد ان وعدها بالزواج ...شاهد النتيجة المرعبة وكيف انتقمت منه شر انتقام سيجعله يندم طوال حياته

ورد للتو من بريطانيا..هذا هو الامر الذي ارعب أمير قطر شخصيا والكشف عن تفاصيل مخيفة جعلت القطريين يحبسون انفاسهم ويمسكون على قلوبهم من شدة الخوف

رسالة سعودية عاجلة اثلجت صدور كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها وسببت صدمة كبيرة لقيادي إماراتي رفيع سخر من اليمنيين ووجه لهم الشتائم واللعنات

هل تذكرون شلال شايع الذي وصف الرئيس هادي بأنه جبان ومذعور وتحداه العودة الى عدن..شاهد بالصورة كيف رد عليه الرئيس وصعق الجميع ( صورة صادمة )

ورد للتو ..عبد الملك الحوثي يجن جنونه وصدمة كبيرة للقيادات الحوثية بعد الاعلان رسميا عن هذا الخبر الكارثي الذي اربك حسابات ابو علي الحاكم

وقالت هديل السائح، مدير مديرية الأمراض السارية في الوزارة: "إن إنفلونزا الخنازير H1N1 تعتبر من أشكال الإنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويًا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة".





ولفتت إلى أن وزارة الصحة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة، تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى الحالات الثماني المشار إليها.

وتعقيبًا على حالة الوفاة المسجلة في مستشفى الكرك العسكري الإثنين، ذكرت أن "المتوفى كان مصابًا بإنفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن روماتيزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته".

بدورهم، حذر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاجئين السوريين في الأردن من الممارسات التي قد تؤدي للإصابة بالمرض، وطالبوهم باتباع إرشادات وزارة الصحة الأردنية.





ونصح الناشطون، اللاجئين بمعرفة أعراض المرض ومتابعة أبنائهم والإبلاغ في حالة وجود اشتباه بإحدى الحالات، للحماية من الفيروس القاتل وفهم كيفية انتشاره.

وتتشابه أعراض وعلامات إنفلونزا الخنازير عند البشر مع أعراض وعلامات سلالات الإنفلونزا الأخرى، ويُمكن رصدها فيما يلي: الحُمى، السعال، التهاب الحلق، سيلان الأنف وانسدادها، العيون الحمراء الدامعة، آلام عامة بالجسم، الصداع، الإسهال، القيء، والإرهاق وعدم القدرة على بذل الجهد، ولا بد من مراجعة الطبيب عند وجود مثل هذه الأعراض.

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس "إتش1 إن 1" في الأردن، فقد أعلن عنه خلال الأعوام الماضية، وفي عام 2009، تفشى الفيروس على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وقد خلّف في حينه آلاف الوفيات.