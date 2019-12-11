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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة كبرى تباغت الجميع وتفتح لليمنيين باب الحصول على الجنسية بشروط ميسرة ولكن بمبلغ مالي يقصم الظهر( تعرف على الشروط والمبلغ المالي للحصول على الجنسية )

2019/12/11 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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