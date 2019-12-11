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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل قيادي حوثي و4 من مرافقيه غربي تعز الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 قتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي الانقلابية، محمد القعود وأربعة من مرافقيه، الثلاثاء، إثر قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف طقماً تابعاً للميليشيا في منطقة البحابح باتجاه الربيعي، غربي مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

Advertisements وأسفر القصف أيضاً عن إصابة اثنين آخرين من عناصر ميليشيا الحوثي، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني. والأسبوع الماضي، شهدت جبهات غرب تعز، مواجهات عنيفة إثر هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في مناطق حذران والربيع ومحيط جبل هان.

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