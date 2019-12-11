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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعاون الخليجي: قدمنا 42 من مساعدات الأمم المتحدة لليمن في 2019
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.
ونوه المجلس في ختام دورته الـ40، بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م، حيث قدمت ما يعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الأمم المتحدة البالغة (4.2) مليار دولار.
وأكد المجلس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت 750 مليون دولار مساعدات لليمن، كما قدمت المملكة العربية السعودية 750 مليون دولار، فيما قدمت الكويت 250 مليون دولار.
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