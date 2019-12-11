عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنظيم فعالية إشهار مؤتمر المرأة في حضرموت 2019 بالمكلا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

برعاية وتنفيذ السلطة المحلية بمحافظة حضرموت متمثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثاني.



نظمت مساء الثلاثاء، اللجنة التنظيمية لمؤتمر المرأة في حضرموت فعالية إشهار مؤتمر المرأة في حضرموت بساحة الهايبر حيث تهدف تلك الفعالية لإعطاء نبذة تعريفية لمؤتمر المرأة في حضرموت2019م وإبراز الأهداف العامة والخاصة به .

حيث يتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر والمقرر انعقاده لمدة يومين ( 16_17) ديسمبر لعام 2019 م , عدد 300 مشارك ومشاركة يمثلون الجهات المعنية الحكومية والغير حكومية في الساحل والوادي والصحراء من المحافظة.

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وقد بدأت الفعالية بكلمة مسجلة لمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني مشددا فيها على ضرورة اهتمام المؤسسات بدور المرأة وإبراز الدور الفعال التي تبدله في الشأن العام معتبرا هذا المؤتمر نقلة نوعية كبيرة يسهم في رفع مستوى المرأة و شاكرا الجهات الداعمة والجهات المعنية المنفذة والجهات المشاركة في تنفيذ مثل هذه المؤتمرات الخاصة بتمكين المرأة في حضرموت.

كما طرح أثناء الفعالية نبذة تعريفية بشكل حواري شاركت فيها إذاعة المكلا بعرض عدد من الحوارات والشعارات المعززة لإشراك المرأة في المجتمع وتمتين دورها في المحافظة وذلك تحت شعار " المرأة شريك البناء والتنمية والسلام والاستقرار ".

بعد ذلك شاركت فرقة ( ساورثرن كوست ) مع الفنان / خالد باقازي في أغنية راب ولوحة فنية تشير حركاتها إلى رمزية البناء والتنمية والسلام ونبذ العنف والصراع وصورت كلماتها المرأة كحمامة سلام وأشارت بدورها الفعال في المجتمع.

وتفاعل الجمهور بوضع بصماتهم على اللوحة الخاصة التي حولت عبارات التأييد لإقامة المؤتمر دليلا على تأيدهم إقامة فعاليات المؤتمر وتفاعلهم مع أهدافه.

وفي الختام أطلقت رئيسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المرأة في حضرموت الأستاذة / فائزه بامطرف والأستاذة عاليا الحامد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر حمامات السلام بين الجمع الغفير من الجمهور .