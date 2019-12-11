شكرا لمتابعة خبر عن مصير مجهول لقائد عسكري كبير في العاصمة صنعاء.. والحوثيين يعلنون مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول أميركي تجاه الحوثيين والسعودية تسعى للخروج من اليمن قبل الانتخابات الصحفي انيس منصور : ينشر صورة .. تهان الشرعية بهذه الطريقة شاهد : كلمة نارية لـ"الملك سلمان" في افتتاح القمة الخليجية.. ورسالة مبطنة إلى قطر وهذا ما قاله عن اليمن واتفاق الرياض (فيديو) حزب الاصلاح ينعي قيادي كبير وأحد أبرز مؤسسي الحزب ويتحدث عن خسارة كبيرة (نص بيان)

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