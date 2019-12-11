ماذا يحدث خلف الكواليس : تحول أميركي تجاه الحوثيين والسعودية تسعى للخروج من اليمن قبل الانتخابات

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عدن - ياسمين التهامي - في تحول يقول محللون إنه يعكس التقدم في المحادثات السعودية مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن، صرح مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران برايان هوك بأن إيران لا تتحكم بالحوثيين، الذين وصفهم بأنهم يلعبون دورًا بناءً أكبر بتقديم مبادرة لوقف إطلاق النار.

وقال هوك للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة "يجب أن نتذكر أن الحوثيين اقترحوا وقف الهجمات الصاروخية والجوية على المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة من ضرب الإيرانيين لمنشآت النفط السعودية في 14 سبتمبر/آيلول".

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ماذا يحدث خلف الكوليس : تحول أميركي تجاه الحوثيين والسعودية تسعى للخروج من اليمن قبل الانتخابات

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ونقلت صحيفة المونيتور الأمريكية عن هوك قوله في المؤتمر الصحافي "إن اقتراح الحوثيين بوقف التصعيد، والذي يستجيب له السعوديون، يدل على أن إيران لا تتحدث بوضوح عن الحوثيين ولا تسيطر عليهم".

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وأضاف أن "إيران تحاول إطالة أمد الحرب الأهلية في اليمن لإظهار قوتها. يجب على إيران أن تتبع نداءات شعبها وأن تنهي مشاركتها في اليمن ".

يتناقض ذلك مع ما ذكره هوك في سبتمبر/أيلول من خلال مقال نشره في صحيفة وول استريت جورنال الأمريكية واصفاً الحوثيين "بالجماعة التي تعمل بالوكالة عن إيران". كما وصف العلاقة الإيرانية/الحوثية بأنها "تحالف استراتيجي".

وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال: "يسمح تحالف إيران الاستراتيجي مع الحوثيين باستهداف دول الخليج بهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وإلهام وتنظيم وتوجيه الجماعات الانفصالية المسلحة في المحافظات السعودية". مضيفاً "أطلق الحوثيون صواريخ من أصل إيراني على المراكز السكانية مثل الرياض، على بعد مئات الأميال".

وحسب صحيفة المونيتور فإن ذلك يشير بوضوح إلى التقدم الواضح في المحادثات بين السعوديين والحوثيين، حيث يسعى السعوديون إلى تسريع الجهود الرامية لإنهاء تدخلهم العسكري في اليمن.

قال سفير الولايات المتحدة السابق في اليمن جيرالد فييرشتاين للمونيتور "انظر، لقد قلنا طوال الوقت أن الحوثيين يسعون لتحقيق أهداف الجماعة".

وأضاف فييرستاين: وحقيقة أنهم يتعاونون مع الإيرانيين، والإيرانيين يساعدون الحوثيين لأن الإيرانيين يرون ميزة في استخدام الحوثيين للضغط على المملكة العربية السعودية، كل هذا صحيح. لكن الحوثيين لم يكونوا قط وكلاء لإيران. ولم يتبعوا توجيهات القيادة الإيرانية ".

وأشار فيرشتاين إلى أن الأمور تحولت منذ "14 سبتمبر/أيلول" في إشارة إلى هجمات الحوثيين التي اعتبرتها الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية استهدافاً إيرانياً. ويضيف "فيرشيتاين" أن "الآن يتفاوض السعوديون مع الحوثيين".

وتابع: "دعني أكون واضحا بشأن هذا أيضا: السعوديون والحوثيون كانوا يتحدثون دائما، لكن ما تغير الآن، هو أن السعوديين يخرجون علانية، قائلين أوه، بالمناسبة، لدينا حوار يجري مع الحوثيين ".

ويشير المونيتور إلى أن التقدم في الحوار بين الحوثيين والسعوديين يأتي في ظل تولي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان زمام المبادرة في ملف اليمن -حسب ما يقول دبلوماسيون سابقون ومحللون – حيث سافر الأمير خالد إلى مسقط قبل أسبوعين والتقى السلطان قابوس، الذي تحاول حكومته بهدوء التوسط بين السعوديين والإيرانيين خاصة في اليمن.

وأضاف المونيتور: إحدى أولويات الأمير خالد بن سلمان هي إخراج السعوديين من اليمن قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقال بيتر ساليسبري، المحلل المتخصص في اليمن بمجموعة الأزمات الدولية، للمونيتور: "السعوديون، بالطبع، يراقبون السياسة الأمريكية والانتخابات الرئاسية لعام 2020 ولا يرغبون أن يكونوا نقطة الحديث الرئيسية في مناقشات السياسة الخارجية".