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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية ولا الامارات ولا مصر..مذيعة الجزيرة "غادة عويس" تصعق حكام دولة عربية وتصرخ بقوة "انتم حثالة ..لعنة الله عليكم واحداً واحداً يا أشباه رجال"

2019/12/11 الساعة 02:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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