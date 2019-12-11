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صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة خليجية وفية وكريمة تمنح محتال ثروة هائلة بعد ان وعدها بالزواج ...شاهد النتيجة المرعبة وكيف انتقمت منه شر انتقام سيجعله يندم طوال حياته

2019/12/11 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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