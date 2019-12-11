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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها

2019/12/11 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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