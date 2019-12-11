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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسالة سعودية عاجلة اثلجت صدور كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها وسببت صدمة كبيرة لقيادي إماراتي رفيع سخر من اليمنيين ووجه لهم الشتائم واللعنات

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة سعودية عاجلة اثلجت صدور كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها وسببت صدمة كبيرة لقيادي إماراتي رفيع سخر من اليمنيين ووجه لهم الشتائم واللعنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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