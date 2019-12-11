الزُبيدي يبحث المستجدات العسكرية والامنية مع القائدين السيد والمشوشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد، وقائد اللواء الثالث إسناد ودعم نبيل المشوشي.



وخلال اللقاء، استمع الزُبيدي، من العميد السيد، إلى شرحٍ وافٍ عن الوضع الأمني في محافظة والإجراءات والخطط المتبعة لتأمين المحافظة وحفظ سكينتها واستقرارها.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضبط الأمن ومكافحة الجريمة في محافظة لحج على الرغم شحة الامكانيات.. حاثاً قيادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية على التحلي بالصبر والثبات والحفاظ على اليقظة والحس الأمنيين لحماية الإنجازات التي تحققت بتضحيات وسواعد الجنود الأبطال.

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وأكد الزُبيدي، دعم المجلس الانتقالي لقيادة أمن المحافظة وتوفير احتياجاتها بما يمكنها من أداء مهامها بكل سلاسة ويسر.

ومن جهة، إطّلع الزبيدي، من القائد نبيل المشوشي، على مستجدات الأوضاع العسكرية في الجبهات التي تتمركز فيها قوات اللواء ثالث إسناد ودعم.

وفي السياق، ثمن الرئيس الزُبيدي، ما تبذله قيادة اللواء الثالث إسناد ودعم، من جهود لإعادة تموضع قواتها، بعد إنجازها لمهامها بنجاح في جبهات الساحل الغربي.. مؤكداً وقوف قيادة المجلس مع قيادة اللواء ومنتسبيه ودعمهم لتأدية المهام المنوطة بهم.

وعبّر القائدان السيد والمشوشي، عن سعادتهما بلقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الزُبيدي.. مثمنين حرصه واهتمامه بجاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية الجنوبية، ودعمه اللامحدود لتلك الأجهزة للحفاظ على الانجازات والمكاسب التي تحققت للجنوب سياسياً وعسكرياً وأمنياً.

حضر اللقاء رئيس الدائرة الأمنية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج، اللواء محمد الشيوحي.