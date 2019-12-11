سفيرنا بالمملكة يلتقي أمير منطقة المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المدينة المنورة

التقى سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، بأمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

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وخلال اللقاء، ثمن السفير الزنداني، إهتمام الإمارة ورعايتها لابناء الجالية اليمنية في المنطقة وهو ما يجسد موقف المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي .

واكد سفير اليمن بان موقف المملكة كقائد للتحالف كان موقفًا حازمًا وحاسمًا ومكن الحكومة الشرعية من مواجهة المليشيات الانقلابية الحوثية واحباط المخطط الايراني التوسعي بالسيطرة على اليمن وتهديد الامن والسلام في المنطقة.

وفي السياق، التقى السفير الزنداني، بمدير الجامعة الاسلامية الدكتور عبدالله التعيبي، الذي بحث معه العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال التعليم، وأفاق تطويرها وتعزيزها.

واطلع السفير الزنداني على اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعة في مختلف التخصصات .