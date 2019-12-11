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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلنت صحيفة 26سبتمبر الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في عددها الأخير الصادر الثلاثاء مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن مصير القائد علي قناف زهرة.
ووفق الموقع الإلكتروني للصحيفة فقد تلقت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة خلال الأشهر الماضية معلومات مختلفة من مصادر متعددة عن قضية إغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وشقيقه عبدالله وما جرى من أحداث دموية جراء الإنقلاب الدموي بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م وتمكنت الدائرة من جمع الأدلة والشهادات وصولاً الى التقرير الذي صدر في 27نوفمبر الماضي.
في الوقت الذي لم تصل فيه الدائرة إلى أي نتائج يمكن البناء عليها فيما يتعلق بملف القائد علي قناف زهرة قائد اللواء السابع مدرع الذي أخفي قسراً بعد ساعات فقط من إغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه ولا يزال مصيره مجهولاً حتى يومنا هذا.
وتعتبر دائرة التوجيه المعنوي قضية القائد علي قناف زهرة لا تخص أسرته أو أقربائه أو رفاقه بل تخص كل أبناء الشعب اليمني حيث كان زهرة من أبرز القادة العسكريين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وأوكلت اليه الكثير من المهام خلال الأشهر الأخيرة قبل الإنقلاب الدموي منها مهام عسكرية وأخرى أمنية وكذلك تتعلق بالجهاز الإداري للدولة ولجان التصحيح.
وكان زهرة يشكل خطراً كبيراً على الإنقلابيين الذين تعمدوا تأجيل إعلان نبأ إغتيال الرئيس الحمدي وشقيقه حتى تمكنوا من إستدراج القائد علي قناف زهرة وإخفائه قسراً حتى يومنا هذا.
هذا ويمكن لكافة من يمتلكون أية معلومات عن مصير القائد علي قناف زهرة التواصل على الرقم 262626
كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة مالية تخصصها وزارة الدفاع بحثاً عن قائد عسكري كبير في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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