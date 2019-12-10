شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطية يصل إلى جدة للمشاركة في المؤتمر السنوي مع وزارة الحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - جدة وصل وزير الأوقاف والأرشاد الدكتور “أحمد عطية”، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية قادماً من العاصمة المؤقتة عدن، للمشاركة في المؤتمر السنوي الذي سيعقد بين قيادتي وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية ووزارة الحج والعمرة السعودية.

وسيناقش الإجتماع الذي سيعقد خلال اليومين الماضيين تنسيق وترتيب موسم حج العام الحالي 1441هـ والنقاط المتعلقة بشؤون الحجاج من مخيمات ونقل ومساكن واعاشة . وأشاد وزير الأوقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بما تحقق من نجاح لموسم العام الماضي .. مثمناً ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من دعم وتسهيل لليمن في كافة المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطية يصل إلى جدة للمشاركة في المؤتمر السنوي مع وزارة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.