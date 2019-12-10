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مسهور يُشدد على أهمية محاكمة الفاسدين في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

مسهور يُشدد على أهمية محاكمة الفاسدين في اليمن

الخليج 365

شدد المحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، على أهمية محاكمة الفاسدين في اليمن، وذلك على غرار ما حدث في الجزائر والسودان.

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وقال مسهور في تغريدة عبر "تويتر": "الفاسدون في الجزائر والسودان يدخلون السجن وفي اليمن يحصلون على حصانة".

 

تُجدر الإشارة إلى أنه يوجد محاكمات لبعض رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر، وعمر البشير في السودان، نظرًا لتورطهم في قضايا فساد.

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