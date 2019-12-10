شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسهور يُشدد على أهمية محاكمة الفاسدين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 شدد المحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، على أهمية محاكمة الفاسدين في اليمن، وذلك على غرار ما حدث في الجزائر والسودان.

Advertisements وقال مسهور في تغريدة عبر "تويتر": "الفاسدون في الجزائر والسودان يدخلون السجن وفي اليمن يحصلون على حصانة". تُجدر الإشارة إلى أنه يوجد محاكمات لبعض رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر، وعمر البشير في السودان، نظرًا لتورطهم في قضايا فساد.

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