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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 7 حوثيين بينهم قيادي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - تعز
قتل قيادي من مليشيا الحوثي الكهنوتية، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز.
وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي المدعو محمد القعود وأربعة من مرافقيه هلكوا اليوم، إثر قصف مدفعي للقوات الحكومية استهدف طقم تابع لمليشيا الحوثي في منطقة البحابح باتجاه الربيعي، غربي مدينة تعز.
وذكرت المصادر أن القصف المدفعي أسفر عن إصابة اثنين آخرين من عناصر مليشيا الحوثي، في حين شهدت المنطقة المحيطة بجبل هات اشتباكات متقطعة بين الجانبين.
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