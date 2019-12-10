رئيس الوزراء يلتقي برئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الرياض

التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في اليمن سبستيان ترايفز.



وجرى خلال اللقاء بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، مناقشة جوانب التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتخفيف تداعيات الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآليات التعاون لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

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وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة تطوير العمل الإنساني في اليمن، والانتقال إلى مرحلة توفير مصادر الدخل وتمكين المجتمعات من الإنتاج، لافتًا الانتباه إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالتخطيط المشترك وتوحيد الأوليات خلال المرحلة القادمة.

وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن حكومته وضعت أوليات لمرحلة التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والإنتاج، ومنفتحة للعمل مع الأمم المتحدة لاستيعاب هذه الأوليات ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام ٢٠٢٠م.