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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الاجتماعي للنازحين بالجوف يقيم مهرجان فنياً وجماهيري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الجوف
أقام المركز الإجتماعي للنازحين بمحافظة الجوف مهرجانا فنيا وجماهيري في اختتام فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعبر الوكيل المهندس عبدالله الحاشدي عن شكره للمركز الاجتماعي على إقامة مثل هذه الأنشطة التي تعزز حضور المرأة ومشاركتها للرجل في مختلف نواحي الحياه.. مشيداً بدور المرة في محافظة الجوف في جانب التنمية والوقوف مع الشرعية ضد كل المليشيات الانقلابية الخارجة عن القانون .
وألقيت في الحفل العديد من الكلمات التي تحدثت عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة في المجتمع الجوفي وأبرز ما تتعرض له المرأة من انتهاكات وطالب الحاضرين المجتمع والمنظمات والجهات المعنية بحقوق المرأة إلى إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها التي كفلها لها الإسلام والدستور والقانون.
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