شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حادثة مرعبة في منطقة عسير جنوب المملكة وسقوط "262" قتيل وإعلان حالة الطوارئ "شاهد تفاصيل ماحدث" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، آخر تطورات واقعة التسمم الغذائي.

وأكد أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة (6:00 م ) من مساء هذا اليوم الثلاثاء (262) حالة، غادر منها (197) حالة، وعدد الحالات المنومة حالياً في عدد من المستشفيات ( 65 ) حالة .

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ويتابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وبمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين.

كما يواصل المختصين في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية بمشيئة الله .

وأكد أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم – ولله الحمد – ، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة.