شاهد : كلمة نارية لـ"الملك سلمان" في افتتاح القمة الخليجية.. ورسالة مبطنة إلى قطر وهذا ما قاله عن اليمن واتفاق الرياض (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الصحفي انيس منصور : ينشر صورة..تهان الشرعية بهذه الطريقة حزب الاصلاح ينعي قيادي كبير وأحد أبرز مؤسسي الحزب ويتحدث عن خسارة كبيرة (نص بيان) عاجل وفي غاية الخطورة : مرض قاتل ينتشر في المملكة .. وتحذيرات عاجلة للسوريين من خطر الإصابة لجنة عسكرية تحذر التحالف من انفجار وشيك للأوضاع بأبين وتكشف الى مواصلة الانتقالي حشد مقاتلين والتصعيد "العسكري"

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