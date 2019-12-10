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عدن - ياسمين التهامي - نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء في بيان له اليوم الثلاثاء وفاة الشيخ علي سالم احمد القاسمي البصيري أحد ابرز مشايخ قبيلة ال غنيم بمديرية الشريه وأحد مؤسسي الإصلاح بالمحافظة بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء السخي والصادق لأهله ومنطقته ووطنه وأمته

وقال الاصلاح ان وفاة الشيخ القاسمي تعد خسارة كبيرة ليس على المنطقة أو على الإصلاح فحسب بل خسارة للمحافظة والوطن ، وعزاء ذلك أن الفقيد أنه قد أمضى عمره رجلاً صادقاً ، وظل مخلصاً لوطنه وفكرته حتى آخر لحظة في حياته وقد عرفه وخبره الجميع بانه صوت عقل وحكمة ، وكان رحمه الله محباً للخير وإصلاح ذات البين ، وسعى وتمكن من حل الكثير من المشكلات والنزاعات في المنطقة وخارجها، وكان رحمه الله لا تأخذه في قول كلمة الحق لومة لائم أياّ كان ، وكان متواضعاً قريباً من الناس ينصر المظلوم ويقف إلى جوار الضعيف

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حزب الاصلاح ينعي قيادي كبير وأحد أبرز مؤسسي الحزب ويتحدث عن خسارة كبيرة (نص بيان)

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واختتم البيان بالتعزية لكافة أولاد الفقيد وإخوانه وكافة أل البصير وقبائل أل غنيم وقيفة عامة ، والدعاء له بالمغفرة والرحمة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان وأن يخلف على الإصلاح وعلى الوطن بخير

نص البيان

قال تعالى:" يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبنفوس مطمئنة وواثقة بموعود الله ووعيده تلقى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء خبر وفاة الشيخ علي سالم احمد القاسمي البصيري أحد ابرز مشايخ قبيلة ال غنيم مديرية الشريه وأحد مؤسسي الإصلاح بالمحافظة ، ويأتي رحيل الفقيد بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء السخي والصادق لأهله ومنطقته ووطنه وأمته

إن التجمع اليمني للإصلاح يعتبر وفاته وفقدانه خسارة كبيرة ليس على المنطقة أو على الإصلاح فحسب بل خسارة للمحافظة والوطن ، وعزاؤنا في الفقيد أنه قد أمضى عمره رجلاً صادقاً ، وظل مخلصاً لوطنه وفكرته حتى آخر لحظة في حياته وقد عرفه وخبره الجميع بانه صوت عقل وحكمة ، وكان رحمه الله محباً للخير وإصلاح ذات البين ، وسعى وتمكن من حل الكثير من المشكلات والنزاعات في المنطقة وخارجها، وكان رحمه الله لا تأخذه في قول كلمة الحق لومة لائم أياّ كان ، وكان متواضعاً قريباً من الناس ينصر المظلوم ويقف إلى جوار الضعيف.

ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لـ كافة أولاده وإخوانه وكافة أل البصير وقبائل أل غنيم وقيفة عامة ، ونسأل الله للفقيد المغفرة والرحمة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان وأن يخلف على الإصلاح وعلى الوطن بخير ،لله ما أخذ وله ماأعطى وكل شيء بأجل مسمى ، إنا لله وإنا إليه راجعون

التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء

١٣ ربيع الثاني ١٤٤١هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م