شكرا لقرائتكم خبر عن تباع بأسعار مخفضة جدًا ... بضائع الحوثيين تغزو اسواق السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تباع بأسعار مخفضة جدًا ... بضائع الحوثيين تغزو اسواق السعودية

كشفت مصادر صحفية سعودية ، اليوم الأحد، عن تواجد نوع سجائر في السوق السعودي؛ مصدرها شركة قالت المصادر انها محسوبة على ميليشيات الحوثي.

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية ؛ فإن انقطاع الدخان القديم وظهور سجائر جديدة أو ما يُعرف بـ”بالدخان المغشوس”، أدى لانتشار أنواع من خارج المملكة وبأسعار منخفضة تتراوح ما بين 10 و12 ريالاً للبكت مقارنة مع سعر بيع السجائر المعروفة سابقًا في السوق.

جديد اب برس :

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وقالت الصحيفة السعودية انه عقب التقصي حول ذلك النوع من السجائر؛ وُجد أنه نوع سجائر يمنية الصنع يطلق عليها دخان «شملان»، وثبت أنها تعود لمصنع مقره صنعاء يعود لشركة محسوبة على ميليشيات الحوثي الانقلابية حسب وصف الصحيفة.