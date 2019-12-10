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عدن - ياسمين التهامي - اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ... صورة من صنعاء تثير جدلا واسعا

تداول نشطاء محليين من العاصمة صنعاء صورة يظهر فيها خمسة شبان فوق دراجة نارية تجول احدى الشوارع الرئيسية بالمدينة. وتساءل نشطاء محليين كيف يتم السماح لمثل هذه الحالات المرور امام نقاط التفتيش المنتشرة هناك دون توقيفهما وهما في حالة مخالفة واضحة جديد اب برس : Advertisements وانتشرت هذه الصورة بشكل اوسع في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تزامنا مع حملة امنية تقوم بها السلطات الامنية في عدن اتجاه الدراجات النارية والسيارات المخالفة بموجب قرار مدير امن عدن شلال علي شايع.

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