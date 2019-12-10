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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 10-12-2019? - آخر تحديث الثلاثاء 10-12-2019? مساء اليوم يناقش الوضع باليمن ... تعرف بالاسماء على ضيوف الاتجاه المعاكس تستضيف قناة الجزيرة اليوم في برنامج لها عبر الاتجاه المعاكس الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم الزميل أنيس منصور والإعلامي احمد الصالح.

ويناقش حلقة الاتجاه المعاكس عن الوضع الأمني في اليمن وماتقدمه الإمارات من دعم للميليشيا الإرهابية . جديد اب برس : Advertisements

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