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عدن - ياسمين التهامي - ظاهرة فلكيه يكشف عنها فلكي يمني ستظهر في السماء مساء اليوم وتنتهي فجر غدا

جديد اب برس : Advertisements شف فلكي يمني، عن ظاهرة فلكية يتم مشاهدتها في السماء مساء اليوم الثلاثاء وتنتهي فجر غدا. وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن الاقتران المركزي للقمر مع الثريا حدث بعد عصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الآخر 1441، و يعتبر هذا القِرَان بداية الشهر القِرَاني "قِرَان ثالث عشر". واشار الشوافي الى أن القمر شرق بجانب الثريا من قبل مغرب اليوم الثلاثاء و طول المساء حتى يغربان فجر غدا الأربعاء. ونوه بأن الشهور القِرَانية ارتبطت بدورة القمر دورة كاملة حول الأرض من النجم الى النجم (360درجة) وطولها فلكياً ما يقارب سبعة وعشرين يوما وثلث اليوم، ومن أشهر الاقترانات للقمر مع النجوم هو الاقتران مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية )، كما ان المزارع ربط هذة القرانات (الشهور القِرَانية) بالانواء الفلكية والطقس و المعالم الزراعية شف فلكي يمني، عن ظاهرة فلكية يتم مشاهدتها في السماء مساء اليوم الثلاثاء وتنتهي فجر غدا. وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن الاقتران المركزي للقمر مع الثريا حدث بعد عصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الآخر 1441، و يعتبر هذا القِرَان بداية الشهر القِرَاني "قِرَان ثالث عشر". واشار الشوافي الى أن القمر شرق بجانب الثريا من قبل مغرب اليوم الثلاثاء و طول المساء حتى يغربان فجر غدا الأربعاء. ونوه بأن الشهور القِرَانية ارتبطت بدورة القمر دورة كاملة حول الأرض من النجم الى النجم (360درجة) وطولها فلكياً ما يقارب سبعة وعشرين يوما وثلث اليوم، ومن أشهر الاقترانات للقمر مع النجوم هو الاقتران مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية )، كما ان المزارع ربط هذة القرانات (الشهور القِرَانية) بالانواء الفلكية والطقس و المعالم الزراعية

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