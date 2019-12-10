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عدن - ياسمين التهامي - عاجــــــــــــــل : مقتل قائد عسكري بارز في الشرعيه "تفاصيل"

استشهد قائد موقع حرز الإستراتيجي في جبهة حيفان القائد عمر فيصل في مواجهات مع مليشيات الحوثي اثناء صد هجومهم المباغت. وقال الناطق الرسمي باسم قاعدة العند الجوية ماهر الحالمي استشهاد القائد عمر يأتي في ظل صمت وتقاعس من قبل القوّات السعودية. جديد اب برس : Advertisements

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