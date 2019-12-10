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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء ... ارتفاع الريال اليمني

جديد اب برس : Advertisements br /> أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء

شراء الدولار 586

بيع الدولار 588

شراء السعودي 154.50

بيع السعودي 154.80

الاسعار غير ثابتة وتتغير br /> أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاءشراء الدولار 586بيع الدولار 588شراء السعودي 154.50بيع السعودي 154.80الاسعار غير ثابتة وتتغير

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