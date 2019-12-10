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عدن - ياسمين التهامي - فتاة حسناء في غاية الجمال تعقد قرانها على ميت ومع ذلك تقوم بتغسيله كل يوم وتخرج للتنزه ... اغرب زواج منذ خلق الله الارض

أصبحت هذه الوقائع نسمع عنها ونشاهدها باستغراب كان تتزوج فتاة من شجرة، لكن بطلة هذه القصة الغريبة تزوجت من سجادة بعد قصة حب استمر عامًا، وقررت تتويجها بالزواج من السجادة. بدأت قصة الحب بين الفتاة الإنجليزية صاحبة الـ26 عاماً والسجادة الخاصة بها وتعلقهمها، قبل سنة من إتمام عملية الزواج التي تمت وسط بعض أصدقائها اللذين لاحظوا منذ البداية تعليقها بالسجادة بشكل ملفت. جديد اب برس : Advertisements وبحسب صحيفة ذا صن الإسبانية، فإن الفتاة الإنجليزية التي تعمل في إحدى الحانات بمدينة مانشستر، أتمت عملية الزواج منذ أيام، بعد نصائح من أصدقائها بضرورة الزواج، وسرعان ما ارتدت فستان الزفاف الأبيض التقليدي بالكامل، وفي حضور أصدقائها أتم الحفل بشكل كامل. وأطلقت كوكز لقب “مات” على سجادتها الخاصة، وفي تصريحات لها قالت “أنا مهووسة للغاية بـ”مات”، ودائماً ما استلقى معه وأحدثه عن أفكاري الخاصة بالمستقبل، ويعد أفضل توقيت لي هو تنظيفه يومياً وإخراجه للهواء الطلق”. وأضافت الفتاة صاحبة الـ26 عاماً: “منذ عدة أشهر أخبرني أحد اصدقائي بضرورة الزواج من السجادة بعد ملاحظة تعلقي بها بشكل كبير، وبدت الفكرة لي في البداية عبارة عن مزحة، والتي سرعان ما نقذتها وسط أصدقائي”.

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