شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى لكل اليمنيين ... بعد ضبط أربع خلايا تُمارس "الدعارة" في العاصمة صنعاء ... تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمة كبرى لكل اليمنيين ... بعد ضبط أربع خلايا تُمارس "الدعارة" في العاصمة صنعاء ... تفاصيل

اعترف قيادي حوثي، بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، بضبط أوكار لممارسة الرذيلة عبر مجموعة من “الفتيات والنساء”.

ويأتي ذلك الاعتراف من القيادي الحوثي، سلطان زابن، المعين من المليشيا بعد اتهامه باستغلال النساء جنسيا، واحتجاز وتعذيب مئات النساء في سجون سرية.



وأوضحت مصادر أمنية في تصريحها الى “المشهد اليمتي” أن الإدارة العامة للبحث الجنائي، التي يديرها المتهم زابن، زعمت بضبط أربع خلايا متورطة بممارسة ونشر الرذيلة وارتكاب أعمال منافية للآداب والقيم الدينية.

وكان المدعو زابن، وفي اعتراف صريح بنا نسب اليه، ذكر أن الخلية الأولى ضبطت في منطقة حدة، حيث قام أعضاؤها بفتح معهد لغات، ليكون وكراً لممارسة الرذيلة و إسقاط مجموعة من الفتيات بعد استقطابهن للعمل في المعهد، الى جانب اقراره بضبط خلية ثانية متورطة بارتكاب جرائم منافية للآدب في منطقة أخرى.

وقال زابن أن الخلية الثالثة ضبطت في أحد الأحياء جنوب العاصمة، وقامت باتخاذ منزلهم وكراً للرذيلة، أما العصابة الرابعة، فضبطت وهي تمارس جرائم السرقة بالإكراه وأعمال النهب والسطو بانتحال صفات رجال الأمن، من خلال قيام افراد العصابة باستخدام نساء يقمن باستدراج بعض الضعفاء.

المحير للمراقب الحصيف في هذه المضبوطات أن العصابات الاربع تستخدم العنصر النسائي في ممارسة الرذيلة؛ ما يؤكد صحة ما نسب الى المدعو زابن.

جديد اب برس :

Advertisements



و أعادت المليشيا تعيين زابن المتهم والمتورط بجرائم اختطاف وتعذيب عشرات النساء وإخفائهن في سجون سرية إلى عمله السابق مديرا للادارة العامة للبحث الجنائي.



وسبق وأن طالبت النيابة الجزائية المتخصصة بمحاكمة زابن وأفراد عصابته بعد إدانتهم بإنشاء سجون سرية خاصة بالنساء دون أي مسوغ قانوني؛ غيبت بداخلها أكثر من ثلاثمائة مختطفة من نساء اليمن، غير أن النائب العام التابع للمليشيا وتحت الضغوط أرغم على إغلاق القضية.