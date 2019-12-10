شاهد بالصور : خطيبة خاشقجي “المحجبة ” تعانق مالك « واشنطن بوست » وتحتضنه بعنف !

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأت التركية “خديجة جنكيز” التي زعمت بأنها خطيبة الصحفي جمال خاشقجي “المحجبة ” الجميع وهي تعانق وتحتضن “جيف بيزوس” مالك صحيفة “واشنطن بوست” بعد مرور عام واحد فقط على وفاة “جمال خاشقجي” .

وظهرت جنكيز يوم أمس الأربعاء، في فعالية افتتاح نصب تذكاري لـ”جمال خاشقجي” في اسطنبول، وقامت جنكيز بمعانقة مالك واشنطن بوست أمام الكاميرات دون حياء.

الجدير بالذكر أن التركية خديجة جنكيز تاجرت بقضية خاشقجي واستغلتها للنيل من سمعة المملكة، وزعمت أنها خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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