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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون شلال شايع الذي وصف الرئيس هادي بأنه جبان ومذعور وتحداه العودة الى عدن..شاهد بالصورة كيف رد عليه الرئيس وصعق الجميع ( صورة صادمة )

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