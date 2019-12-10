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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الامارات تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتطلق تصريح ناري بشأن عدم مشاركة أمير قطر في القمة الخليجية وتعلن رسميا عدم الاعتراف بشرعية هادي

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