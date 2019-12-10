شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور..فضيحة مدوية هزت عيدروس الزبيدي حتى شلال شايع نفسه يشعر بالعار والخجل من هذه الفضيحة ( شاهد 3 صور جعلت كل الجنوبيين يحتقرون الزبيدي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور..فضيحة مدوية هزت عيدروس الزبيدي حتى شلال شايع نفسه يشعر بالعار والخجل من هذه الفضيحة ( شاهد 3 صور جعلت كل الجنوبيين يحتقرون الزبيدي)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور..فضيحة مدوية هزت عيدروس الزبيدي حتى شلال شايع نفسه يشعر بالعار والخجل من هذه الفضيحة ( شاهد 3 صور جعلت كل الجنوبيين يحتقرون الزبيدي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.