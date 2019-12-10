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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..رغد ابنة صدام حسين تباغت الجميع وتصعق عائلة عفاش برسالة مهينة الى احمد صالح مرغت انفه بالتراب ومسحت بكرامته البلاط ( نص الرسالة )

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