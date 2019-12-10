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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي خاص فقط بأبناء هذه المحافظة اليمنية جعلت كل ابنائها يطيرون فرحا ( صورة )



بتوجيهات ملكية من الملك سلمان قدم مركز الملك سلمان مساعدات طبية وانسانية لمحافظة صعدة .

تسلمت السلطة المحلية لمحافظة صعدة أربع سيارات إسعاف مقدمة لأبناء المحافظة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن عبر منفذ خباش البقع الحدودي.

وفي عملية التسليم أعرب محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي عن شكره وتقديره لما يقدمه مركز الملك سلمان من جهود كبيرة لأبناء الشعب اليمني عموماً، وعلى وجه الخصوص أبناء محافظة صعدة.

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وأكد المحافظ الوائلي أن هذه اللفتة الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان لأبناء المحافظة ليست بغريبة على المملكة شعبا وقيادة وحكومة.