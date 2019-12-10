قيادة الحزام الامني في لحج تكلف السالمي مديراً لدائرة التوجيه المعنوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - لحج

أصدرت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، قراراً ادارياً قضى بتكليف النقيب “فيصل السالمي” لتولي إدارة دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني في المحافظة.

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وبحسب القرار بفقرته الأولى، فإنه يكلف النقيب فيصل السالمي بتولي مهام إدارة دائرة التوجيه المعنوي، وفي فقرته الثانية يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي اي تكليف سابق.

و يعد “السالمي” أحد أبرز القيادات الشابة، التي شاركت في التصدي للغزو الحوثي على الجنوب، بالإضافة إلى دورهِ الكبير كأحد قيادات الحزام الميدانية في محافظة لحج التي شاركت في تطهيرها من الجماعات الإرهابية.