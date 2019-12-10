بترومسيلة تهدي مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت مولد كهربائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

قدمت شركة بترو مسلة لإنتاج واستكشاف البترول مولد كهربائي بقدرة 1 ميقا إهداء لمركز طب الأسرة بجامعة حضرموت الواقع في مدينة المكلا.



حيث قام مسئول العلاقات العامة في الشركة المهندس سليمان الجابري، بتسليم المولد الكهربائي، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هادي سالم الصبان، ومدير مركز طب الأسرة الدكتورة عفاف الشادلي، وعميد كلية الآداب الدكتور محمد بارشيد، وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت الدكتور محمد بلحويصل.

بعد ذلك طاف مندوب شركة بترومسيلة ونائب رئيس الجامعة، بمعية نائب مدير المركز عبدالرحمن باشعيب، على أقسام مركز طب الأسرة، حبث تعرفوا على سير الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يقدمها المركز للمجتمع ويشمل المركز العيادات التخصصية في مجال طب الأسرة والنساء والولادة والأطفال، وطب الأسنان، والعيون، والمشورة، ورعاية الحوامل، والعمليات الصغرى، والأشعة، والمختبر، وقسم الطوارئ، وقاعة التثقيف الصحي والتدريب.

واشاد المندوب بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى ضمن خدمة الجامعة للمجتمع.

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كما قام مسئول العلاقات العامة بشركة بترومسيلة، بمعية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وعمداء كليات الاداب والعلوم الادارية، بزيارة تفقدية لكليات العلوم الإدارية والأدآب بمجمع كليات فوه، تعرف فيها على سير الدراسة بالمجمع الذي يضم قرابة 6000 طالب وطالبة في أربع كليات .

من جانبه أعرب رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، عن شكره وتقديره لشركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف البترول على دعمها للجامعة وإهداء المولد الكهربائي لمركز طب الأسرة والذي سيخدم المجمع بشكل عام.

واشار إلى أن جامعة حضرموت لديها شراكة مع الشركة لتدريب طلاب قسم الهندسة البترولية والكيميائية.. مؤكداً بأن الشركة قامت بتدريب أكثر من 600 طالب من طلاب الهندسة البترولية ضمن الشراكة الناجحة والفاعلة بين الجانبين من أجل تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

ولفت إلى أن الجامعة تطمح بأن تتوسع هذه الشراكة لتشمل جميع المجالات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وإجراء الدراسات الهندسية والاقتصادية كون جامعة حضرموت تمتلك خبرات علمية يمكن الاستفادة منهم لدى الشركة .

وفي ختام اللقاء قام رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، ونائب مدير مركز طب الأسرة عبدالرحمن باشعيب، بتكريم شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف البترول بدرع تذكاري وتسليمه لمسئول العلاقات العامة بالشركة.

حضر مراسيم التكريم المدير العام لإدارة الإعلام بالجامعة أحمد زين باحميد.