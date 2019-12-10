تنظيم الحفل السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

نظم، اليوم الثلاثاء، في قاعة فندق كورال في العاصمة المؤقتة عدن، الحفل السنوي لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي، وذلك برعاية من وزارة حقوق الانسان، وبالشراكة مع المفضوضية السامية لحقوق الانسان.

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وفي الاحتفال القيت العديد من الكلمات من قبل الحضور حول حقوق الانسان.

حضر الحفل وزير حقوق الانسان محمد محسن عسكر، والدكتورة سفيرة اليمن لدى حقوق الانسان حميدة زيد، ووكيل اول محافظ عدن محمد نصر شاذلي، وممثل مكتب المفوضية للامم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الانسان السيد احمد العيد.