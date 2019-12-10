رئيس الدائرة السياسية بالانتقالي الجنوبي بأبين يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين "سالم صالح حيدرة الكلدي" كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.



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وقال في حواره لــ "الخليج 365"، بأن حزب الاصلاح عمل على تدمير كل الأجهزة الأمنية التي تم تشكيلها بالتنسيق مع التحالف العربي وهو موقف جلي وواضح لحزب الاصلاح بسبب أن هذة الاجهزة عملت على محاربة الارهاب الذي يصدره هذا الحزب الارهابي إلى محافظات الجنوب حيث عمل وبكل جهد إلى سيطرة الجماعات الارهابية على عدن والمحافظات الجنوبية ولكن الاحزمة الامنية والنخب لعبت دور كبير في تحرير المحافظات الجنوبية من الجماعات الارهابية التابعة للاصلاح ولكل تيارات الاخوان.

وقال بأن هذا ماجعل الاصلاح يقوم بمحاربة هذه القوى الأمنية المخلصة للجنوب وللشراكة مع التحالف العربي ويعمل حزب الاصلاح بانتهازيتة المعروفة تاريخيا وتحالفاتة المزدوحة السرية والمعلنة مع اطراف اقليمية ودولية تنفيذا لمشاريع خارجية وومولة باموال عربية (قطرية).