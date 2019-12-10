مبادرة جديدة للهلال الأحمر الإماراتي في الخوخة بالحديدة لدعم شريحة الصيادين بالساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم من مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة مبادرة جديدة لدعم شريحة الصيادين في الساحل الغربي.



وتشمل المبادرة توزيع أدوات ومستلزمات الصيد لنحو 500 صياداً في منطقتي موشج والنخيلة بمحافظة الحديدة ومنطقة واحجة بمحافظة تعز، وذلك ضمن برنامج شامل بدأته دولة الإمارات منذ الأشهر الأولى لتحرير مديريات الساحل الغربي بمشاريع البنية التحتية لإنتشال قطاع الثروة السمكية وتأمين مصادر دخل منتظمة لأكبر عدد ممكن من أبناء الساحل.

وتقدم ممثلوا السلطة المحلية في مديرية الخوخة واتحاد الصيادين بالمحافظة مع ممثلون عن الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع أدوات ومستلزمات الصيد للصيادين في منطقة موشج ، وسط فرحة واسعة في أوساط المستفيدين.

وأكد سليمان ناصر عضو المجلس المحلي بالمديرية أن الإمارات حققت نجاحاً ملموسا في إعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع البنية التحتية والدعم المتواصل للصيادين بما يحتاجونه من أدوات ومستلزمات.

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بدوره، سالم عليان القائم بأعمال الأمين العام للإتحاد التعاوني السمكي في محافظة الحديدة، إعتبر تواصل مبادرات دعم الصيادين تأكيداً على حرص وجدية دولة الإمارات لتطبيع الحياة في مناطق الساحل الغربي والتي تعد من أكثر المناطق تضررا من الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.

ولفت عليان إلى جملة المشاريع التي نفذتها دولة الإمارات في قطاع الثروة السمكية والبالغة 24 مشروعاً ، إنشاء وتأهيل، وبما يخدم 34 الف مستفيد، فضلا عن دعمها المباشر للصيادين بالأدوات والمستلزمات.

وأكد عليان أن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ستظل محفورة في الذاكرة.

وفي السياق نقل رئيس جمعية صيادوا موشج ، محمد محمد مطر، نيابة عن أعضاء الجمعية ، جزيل الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا.

مؤكدا في تصريح صحفي أن الدعم الإماراتي المتواصل والسخي أمّن حياة مستقرة لآلاف الأسر العاملة في مجال الصيد على إمتداد الساحل الغربي.