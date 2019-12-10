ترقبوا.. حوار خاص مع رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الشحات غريب ينفرد "الخليج 365" بحوار خاص مع رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين "سالم صالح حيدرة الكلدي" حول عدة قضايا بالجنوب.

وناقش الخليج 365 في حواره الخاص الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقته عدن، ودور المجلس الإنتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن. Advertisements كما كشف خلال الحوار، كيف سعى حزب الإصلاح لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية. وأضاف في حواره مستقبل الجنوب وما يحملة المشهد الجنوبي الأيام المقبلة.

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