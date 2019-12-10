شكرا لقرائتكم خبر عن يضع النساء والمتزوجين والعُزاب بحرج شديد في المملكة.. قرار سعودي غير مسبوق في تاريخ السعودية تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، مساء الأحد، عن قرارات غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

واعتمد الوزير الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قرارات جديدة، تتضمن تحديث وتطوير (12) من الاشتراطات الفنية التابعة، شملت المدارس والمطاعم والمستشفيات والترفيه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، مساء الأحد، عن قرارات غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

واعتمد الوزير الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قرارات جديدة، تتضمن تحديث وتطوير (12) من الاشتراطات الفنية التابعة، شملت المدارس والمطاعم والمستشفيات والترفيه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.



وشملت القرارت إلغاء عددٍ من الاشتراطات البلدية والمعمول بها سابقًا لأنشطة المطاعم والمطابخ، والتي كانت قد اشترطت على أصحاب تلك المنشآت التجارية في الأعوام الماضية ضرورة وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات، وتحديد المساحات.

وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

ومن شأن إلغاء وجود مدخل للعزاب ومدخل للعائلات أن تزيد من الاحتكاك والتزاحم بين الرجال والنساء على أبواب المطاعم والمطابخ، بما يزيد من حالات التحرش في المملكة.

وكان مطعم "هرفي" في جدة والرياض، وله أكثر من 170 فرعًا في المملكة، أثار حالة من الغضب، في مارس/آذار الماضي، بعد إعلانه إلغاء الصالات الخاصة التي بها ستائر والمخصصة للعائلات والنساء في جميع مطاعمه، حيث أكد البعض أن هذه الخطوة تضرب الخصوصية لدى الكثير من العائلات السعودية.

وطالب مواطنون ومقيمون بمقاطعة المطعم؛ لأن ما قام به "عمل مخزٍ وعارٌ" بحسب وصفهم، مدشنين وسمًا باسم "مقاطعة مطعم هرفي".