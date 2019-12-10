بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. انطلاق حملة تغريدات حول انتهاكات وجرائم العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – صنعاء

انطلقت مساء اليوم حملة تغريدات في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” والتي تنظمها وزارتا حقوق الإنسان والإعلام حول انتهاكات وجرائم تحالف العدوان في اليمن.

ودعت وزارتا حقوق الإنسان والإعلام، إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارتا إلى أن حملة التغريدات تأتي في إطار كشف انتهاكات وجرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب خمس سنوات من العدوان والحصار.

Advertisements

وفيما يلي رابط البنك التغريدات : https://sites.google.com/site/tweetsfront/humanrightsday

#اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان

#اليمني_انسان_ايضا

#HumanRightsDay