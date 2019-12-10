رئيس انتقالي لحج يزور مصلحة الأحوال المدنية ويطلع على سير عملها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 - لحج نفذ رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي، زيارة الى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة.

Advertisements وفي الزيارة ألتقى مدير عام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العقيد فيصل الشريف وطاقم الفرع . وناقش معهم وضع الأحوال المدنية في المحافظة وسير العمل فيها مطلعا على أهم العراقيل التي تواجه سير عملهم، واعدا بالعمل معا لإذابتها لما يخدم مصلحة المواطن في لحج.

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