نادي شعب حضرموت يستعد لمنافسات البطولة التنشيطية للدرجتين الأولى والثانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
يستعد نادي شعب حضرموت لخوض منافسات التصفيات النهائية للدوري التنشيطي للدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم .
وأطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم على الاستعدادات الجارية الذي ينفذها الجهاز الفني والاداري بالنادي، إستعداداً لهذه البطولة لتمثيل محافظة حضرموت في التصفيات النهائية في لعبة كرة القدم التي من المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة على أرضية الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون.
وأستمع من رئيس نادي شعب حضرموت عامر بن مرضاح لمحة متكاملة حول استعدادات النادي لخوض التصفيات النهائية للدوري التنشيطي وكذا الصعوبات والعراقيل التي تواجه النادي .
وأكد الوكيل التميمي أهمية إستضافة مدينة سيئون لهذا الحدث الرياضي .. منوهاً باستعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لانجاح التصفيات انطلاقا من ايمانها بأهمية الشباب ورعايتها للرياضة والرياضيين وحرصها على تطوير الأوضاع الرياضية والمناشط الشبابية وتنمية القدرات والإبداعات في مختلف المجالات وزرع الثقة في نفوس الشباب.
رافقه خلال الزيارة، مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي يسلم باشعيب، ومدير عام المدينة الرياضية صالح عبدون.
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