إطلاق نار حوثي عنيف على الأطراف الشمالية بالتحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

يتواصل التصعيد اليومي لمليشيات الحوثي على مناطق ومديريات متفرقة جنوب الحديدة غرب اليمن منذ الوهلة الأولى لبدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018.



وواصلت المليشيات انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وقامت عصر اليوم بإطلاق النار بشكل مكثف على الأطراف الشمالية لمديرية التحيتا مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة.

وذكرت مصادر محلية عن قيام المليشيات بإستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين شمال التحيتا بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة المتوسطة عيار 12,7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف وعنيف.

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وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي خلف أضراراً بالغة بعدد من المنازل المأهولة بالسكان ، كما تضررت مزارع المواطنين جراء الإستهداف الذي قامت به المليشيا.

وأبدى سكان التحيتا تخوفهم من الإنتهاكات الحوثية المتمثلة بعمليات القصف والإستهداف وعمليات القنص المباشر التي تقوم به عناصر المليشيا والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من سكان التحيتا جلهم من النساء والأطفال والذين قضوا بنيران وقذائف الحوثيين في جرائم إنسانية ارتكبتها طوال فترة الهدنة الأممية العقيمة كما يصفونها.

وتستمر المليشيات الحوثية الإرهابية بخروقاتها المتعاقبة ليلا ونهارا في كل مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة رفضاً منها الإلتزام بالمواثيق الدولية وإتفاقية السويد التي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، وهو ما لم تلتزم به المليشيا المدعومة من إيران والتي تشن حرباً عبثية على اليمنيين منذ سنوات.